В Азербайджане в ДТП погибла певица - ВИДЕО

© Report https://report.az/storage/news/11433a5e478036c0376a2a3dd6b0c5c5/f41308cf-d672-4264-a200-a2020304ed82_292.jpg

Гах. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Гахе произошло ДТП.

Как сообщает северо-западное бюро Report, авария отмечена сегодня днем на пролегающем через село Гум отрезке автомобильной дороги Закатала-Гах.

Автомобиль марки ВАЗ-21015 слетел с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП погибла находившаяся в машине пассажирка Мехрибан Натик гызы Мустафаева 1980 г.р. Получившие различные травмы водитель Полад Махмуд оглу Мамедов 1979 г.р. и два других пассажира помещены в Гахскую центральную районную больницу.

Отметим, что М.Мустафаева долгое время занималась певческой деятельностью в северо-западном регионе.

По факту ведется расследование.