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В Азербайджане в ДТП погибла певица - ВИДЕО

© Report

Гах. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Гахе произошло ДТП.

Как сообщает северо-западное бюро Report, авария отмечена сегодня днем на пролегающем через село Гум отрезке автомобильной дороги Закатала-Гах. 

Автомобиль марки ВАЗ-21015 слетел с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП погибла находившаяся в машине пассажирка Мехрибан Натик гызы Мустафаева 1980 г.р. Получившие различные травмы водитель Полад Махмуд оглу Мамедов 1979 г.р. и два других пассажира помещены в Гахскую центральную районную больницу. 

Отметим, что М.Мустафаева долгое время занималась певческой деятельностью в северо-западном регионе. 

По факту ведется расследование. 

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