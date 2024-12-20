В Азербайджане в 2024 году зарегистрировано более 12 тыс. подземных толчков

18:29

В Азербайджане в 2024 году зарегистрировано 12 875 подземных толчков, из которых 5 519 - локальные, 4 246 - региональные, 3 110 - за пределами региона.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли.

Он отметил, что в течение года на территории Азербайджана было зарегистрировано 55 землетрясений магнитудой более 3.

"До сегодняшнего дня в Азербайджане произошло 3 землетрясения магнитудой более 5. Самое сильное из них было зарегистрировано в Лянкяранском районе, магнитуда которого составила 5,3", - отметил он.

Етирмишли добавил, что в течение этого года высокой сейсмичностью характеризовались Талышская зона, Шамахы-Исмаиллы, Ширванская территория, зона Губа-Гусар, Малый Кавказ и Куринская низменность, Балакен-Грузия, южная часть Каспия.

По его словам, высокая сейсмичность наблюдается в Грузии, Армении и Иране.

