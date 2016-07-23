Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Вчера в Азербайджане утонули еще два человека.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, 22 июля в Азербайджане утонули 2 человека. Согласно информации, житель Ярдымлинского района Камран Хуршудлу утонул во время купания в Мингячевирском водохранилище. Житель Шамкирского района Рашад Гусейнов в селе Дюярли по неосторожности упал в бассейн, предназначенный для орошения, и утонул.

По фактам проводятся расследования.