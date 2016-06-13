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    В Азербайджане управляемый полицейским автомобиль попал в аварию и загорелся

    Двое получили тяжелые телесные травмы

    Гёйгель. 13 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане управляемый полицейским автомобиль попал в аварию и загорелся.

    Как сообщает западное бюро Report, ДТП произошло на территории Гёйгёльского района. 

    Автомобиль марки ВАЗ-21099, управляемый жителем города Гянджа Джейхуном Сулеймановым, столкнулся с автомобилем марки "Нива", управляемым жителем Дашкясанского района Фадаилем Алескеровым. 

    После столкновения автомобиль марки "Нива" загорелся. 

    В результате ДТП оба водителя получили тяжелые телесные травмы. Раненые были доставлены в больницу скорой медицинской помощи города Гянджа. 

    Отметим, что водитель автомобиля марки "Нива" Фадаиль Алескеров является сотрудником полиции.

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