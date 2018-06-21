В Азербайджане уничтожено около 1 тонны кустов конопли

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 4-го отделения полиции Сумгайытского городского управления полиции на основе поступившей информации, у задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков ранее судимого Хагани Гасымова было обнаружено и изъято 475 гр. марихуаны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Также отмечается, что у задержанного сотрудниками Газахского районного отделения полиции жителя села Ханлыглар Насими Эйвазова при личном досмотре было обнаружено более 6 гр. марихуаны. Сотрудниками полиции был установлен источник, где он приобрел наркотики. В результате оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в сбыте Н.Эйвазову наркотиков житель села Косалар Джабир Алиев. В его доме обнаружены и изъяты 465 гр. марихуаны.

Сотрудники Евлахского районного отделения полиции обнаружили и уничтожили на территории села Гараманлы 1947 кустов дикорастущей конопли весом около 1 тонны.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.