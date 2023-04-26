В Азербайджане уничтожено 3 тонны 131 кг наркотиков

В Азербайджане уничтожено 3 тонны 131 кг наркотиков. Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. 26 апреля на административной территории Бакинского завода нефтяного машиностроения, расположенного в Сабунчинском районе столицы, прошел процесс уничто

В Азербайджане уничтожено 3 тонны 131 кг наркотиков.



Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.



26 апреля на административной территории Бакинского завода нефтяного машиностроения, расположенного в Сабунчинском районе столицы, прошел процесс уничтожения различных видов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, конфискованных по решению суда. В уничтожении наркотиков участвовали члены Рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, члены комиссии из различных государственных органов, а также представители МВД и средств массовой информации.

Сотрудники МВД передали членам комиссии на уничтожение 3 тонны 131 кг различных наркотических средств, 52 тыс. психотропных таблеток и 29 тыс. кустов конопли.