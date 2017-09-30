В Азербайджане умер судья

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Скончался судья Бакинского апелляционного суда, исполняющий обязанности председателя Гражданской коллегии суда Мехти Асадов.

Как сообщает Report, он скончался на 56 году жизни.

Отметим, что Мехти Файяз оглу Асадов родился в 1961 году. В 1993 году он окончил юридический факультет Бакинского государственного университета.

В 1986-1990 гг. работал заведующим сектором Азизбейского (ныне Хазарского) районного отдела социального обеспечения в городе Баку, в 1990-2000 гг. секретарем заседания Азизбейского (ныне Хазарского) районного суда г.Баку, в 2000-2007 судьей Военного суда по делам о тяжких преступлениях, в 2007-2008 гг. судьей Суда по тяжким преступлениям.

С 2008 года занимал должность судьи Бакинского апелляционного суда.