В Азербайджане cкончался экс-глава Исполнительной власти

Скончался бывший глава исполнительной власти Губадлинского района, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Азербайджанского медицинского университета (АМУ), известный хирург Бахыш Гусейнов.

Скончался бывший глава исполнительной власти Губадлинского района, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Азербайджанского медицинского университета (АМУ), известный хирург Бахыш Гусейнов.

Как сообщает Report, он умер сегодня.

Б.Гусейнов родился в 1936 году в селе Эйвазлы Губадлинского района. В 1953-1959 годах учился в Азербайджанском государственном медицинском институте в Баку. С 1962 года он был аспирантом Московского медико-стоматологического института, а в 1965 году, после защиты кандидатской диссертации, вернулся в Баку. Некоторое время работал ассистентом кафедры челюстно-лицевой хирургии АМИ, а в 1969 году - доцентом. В 1986-1996 годах возглавлял отделение челюстно-лицевой хирургии Республиканской клинической больницы.

В 1992 году Б.Гусейнов работал главой исполнительной власти Губадлинского района.