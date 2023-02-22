В Азербайджане похитили железный мост, соединяющий два района

Железный мост, соединяющий Гёйгёльский и Геранбойский районы Азербайджана, был украден.

Похищен железный мост, соединяющий Гёйгёльский и Геранбойский районы Азербайджана.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в Гёйгёльский районный отдел полиции поступила информация о краже металлической конструкции моста, соединяющего село Чайлы района с селом Йолгулулар Геранбойского района.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали жителей Шемкирского района - Илькина Кямалзаде, Хаяла Алиева, Эльгюна Мамедова и жителя Геранбойского района Шюкюра Бабаева.

Задержанные признались, что разобрали железный мост с целью его дальнейшей продажи.

По факту в Гёйгёльском районном отделе полиции проводится расследование.