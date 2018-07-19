В Азербайджане учрежден профессиональный праздник адвокатов

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "В связи с учреждением профессионального праздника адвокатов Азербайджана в Коллегии адвокатов создана комиссия".

Как передает Report, об этом сообщил председатель Коллегии Анар Багиров.

Он отметил, что были изучены архивные документы периода Азербайджанской Демократической Республики. После изучения документов комиссия выступила перед Президиумом Коллегии адвокатов с предложением об учреждении в Азербайджане профессионального праздника адвокатов 30 июля. Президиум ответил положительно.

Было отмечено, что в Азербайджане история зарождения адвокатуры датируется 30 июля 1919 года.