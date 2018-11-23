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    В Азербайджане убили краснокнижного бурого медведя

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане в национальном парке неизвестные лица отстрелили бурого медведя.

    Как сообщает Report, министерство экологии и природных ресурсов, обратившись в Исмаиллинский районный отдел полиции, сообщило, что в лесничестве Баскал Шахдагского национального парка неизвестные при невыясненных обстоятельствах отстрелили попавшего в "Красную книгу" бурого медведя.

    По факту ведется расследование.

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