В Азербайджане убили краснокнижного бурого медведя

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане в национальном парке неизвестные лица отстрелили бурого медведя.
Как сообщает Report, министерство экологии и природных ресурсов, обратившись в Исмаиллинский районный отдел полиции, сообщило, что в лесничестве Баскал Шахдагского национального парка неизвестные при невыясненных обстоятельствах отстрелили попавшего в "Красную книгу" бурого медведя.
По факту ведется расследование.
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