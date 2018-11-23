В Азербайджане убили краснокнижного бурого медведя

23 ноября, 2018 09:57

https://report.az/storage/news/c74c4140f16c361d761e3da85e21e2ec/7126f8dc-fa34-4d13-a275-4cf1644a76ea_292.jpg Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане в национальном парке неизвестные лица отстрелили бурого медведя. Как сообщает Report, министерство экологии и природных ресурсов, обратившись в Исмаиллинский районный отдел полиции, сообщило, что в лесничестве Баскал Шахдагского национального парка неизвестные при невыясненных обстоятельствах отстрелили попавшего в "Красную книгу" бурого медведя. По факту ведется расследование.

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