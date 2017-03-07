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    В Азербайджане замминистра сломал руку - ФОТО

    Ему пришлось участвовать на мероприятиях министерства с гипсом на руке

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президент Национального паралимпийского комитета (НПК), заместитель министра труда и социальной защиты населения Ильгар Рагимов получил серьезную травму.

    Как сообщает Report, замминистра сломал руку. По этой причине И.Рагимову пришлось участвовать на мероприятиях министерства и НПК с гипсом на руке.

    Замминистра упал во время гололеда и получил травму.

    Отметим, что в последний раз гололед наблюдался в Баку во второй декаде февраля. 

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