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В Азербайджане у наркокурьеров изъято более 6 килограммов героина

В Азербайджане у наркокурьеров изъято более 6 килограммов героина В Азербайджане задержаны трое наркокурьеров, у которых изъяли в общей сложности более 6 килограммов героина.
Происшествия
6 ноября 2023 г. 13:14
В Азербайджане у наркокурьеров изъято более 6 килограммов героина

В Азербайджане задержаны трое наркокурьеров, у которых изъяли в общей сложности более 6 килограммов героина.

Как сообщили Report в МВД, сотрудники Управления полиции Насиминского района продолжают оперативные мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

В рамках мероприятий задержаны ранее судимые жители столицы Азад Алиев (1999 г.р.), Сеймур Мамедов (1996 г.р.) и Умид Мусаев (1998 г.р.). У задержанных изъято в общей сложности более 6 килограммов героина.

Установлено, что задержанные через социальную сеть Instagram наладили связь с гражданами Ирана, личность которых устанавливается, и договорились о сбыте на территории Азербайджана наркотических средств, ввозимых контрабандным путем.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующей статье Уголовного кодекса.

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Версия на азербайджанском языке “İnstagram”da narkokuryerlik edən 3 nəfər saxlanılıb, 6 kiloqramdan çox heroin götürülüb

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