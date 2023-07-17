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В Азербайджане у компаний похищено 350 тыс. манатов

В Азербайджане у компаний похищено 350 тыс. манатов В Азербайджане у компаний похищено 350 тыс. манатов.
Происшествия
17 июля 2023 г. 17:49
В Азербайджане у компаний похищено 350 тыс. манатов

В Азербайджане у компаний похищено 350 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что завершено расследование уголовного дела, возбужденного в районной прокуратуре по факту незаконных действий Хаяла Рашидова, бывшего исполнительного директора ООО Facade, ООО Zəhmət-Ruzi и бухгалтера водного завода Dubrar Шамиля Агаджанова.

Так, следствие установило, что Хаял Рашидов и Шамиль Агаджанов по предварительному сговору похитили деньги принадлежащие компаниям ООО Facade в размере 106 тысяч 746 манатов, ООО Zehmet-Ruzi в размере 81 тысяча 191 манатов и 161 тысячу 534 манатов, принадлежащих водному заводу Dubrar, на общую сумму 349 тысяч 471 тысяча манатов. Были выявлены обоснованные подозрения в присвоении средств путем вмешательства в систему online banking (интернет-банкинг).

На основании собранных по делу доказательств Хаялу Рашидову и Шамилю Агаджанову были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджанской республики и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям.

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