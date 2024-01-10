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В Азербайджане у граждан изъято незаконно хранившееся оружие

В Азербайджане у граждан изъято незаконно хранившееся оружие 9 января сотрудники полиции изъяли у граждан в Баку и отдельных районах страны 3 автомата, 4 гранаты, 19 винтовок.
Происшествия
10 января 2024 г. 09:40
В Азербайджане у граждан изъято незаконно хранившееся оружие

9 января сотрудники полиции изъяли у граждан в Баку и отдельных районах страны 3 автомата, 4 гранаты, 19 винтовок.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Кроме того, у граждан были обнаружены и изъяты три запала, две обоймы и 715 патронов различного калибра.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных минувшим днем сотрудниками полиции, также были обнаружены и изъяты незаконно хранившиеся 8 гранат, 2 запала, 10 винтовок разных марок, 1 обойма и 103 патрона разного калибра.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün vətəndaşlardan 3 avtomat, 4 qumbara, 19 tüfəng götürülüb

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