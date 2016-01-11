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    ​В Азербайджане три человека скончались от отравления угарным газом

    По всем фактам ведется расследование

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане 3 человека скончались от отравления угарным газом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, жительница поселка Бута Гарадагского района Эльнура Мамедрзаева скончалась в собственном доме, отравившись угарным газом.

    Другой аналогичный случай произошел в Кюрдемирском районе. Местный житель Васиф Микаиллы также скончался от отравления угарным газом.

    Еще один несчастный случай зарегистрирован в Насиминском районе Баку. Несмотря на то, что Арзу Абдуллаеву доставили в больницу, спасти ее жизнь не удалось.

    По всем трем фактам ведется расследование.

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