​В Азербайджане три человека скончались от отравления угарным газом

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане 3 человека скончались от отравления угарным газом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, жительница поселка Бута Гарадагского района Эльнура Мамедрзаева скончалась в собственном доме, отравившись угарным газом.

Другой аналогичный случай произошел в Кюрдемирском районе. Местный житель Васиф Микаиллы также скончался от отравления угарным газом.

Еще один несчастный случай зарегистрирован в Насиминском районе Баку. Несмотря на то, что Арзу Абдуллаеву доставили в больницу, спасти ее жизнь не удалось.

По всем трем фактам ведется расследование.