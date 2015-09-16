В Азербайджане сын бывшего главы Исполнительной власти дал показания в суде

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Араза Эйвазова 1984 года рождения, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова дали показания потерпевший, обвиняемый и свидетели.

В суде были заслушаны показания сына бывшего главы Шарурской районной Исполнительной власти Орхана Расулова. Он выразил недовольство в связи с тем, что его имя упоминается в данном деле. О.Расулов, присутствовавший на процессе со своим адвокатом, отметил, что принесет все необходимые документы на следующее заседание.

Напомним, что на прошлом судебном процессе были заслушаны показания потерпевшего Таги Нагиева, который сообщил, что при посредничестве мужчины по имени Орхан передал Аразу Эйвазову 450 тыс. долларов США в целях завоза детских подгузников из-за границы: "В 2011 году Орхан познакомил меня с Аразом на территории Ясамальского района. Они попросили меня оказать им помощь на сумму 80-90 тыс. долларов США для того, чтобы привезти из-за границы детские подгузники. Я сказал, что могу отдать только 70 тыс. долларов. Затем они сказали, что привезут еще сахарный песок, масло, кабель, и я продал свой автомобиль, автомобили брата и своей жены и собрал 100 тыс. долларов США. После они вернули мне 8 тыс. долларов, которые я впоследствии отдал Аразу. Одним словом, деньги я передавал Орхану, а тот - Аразу. В целом, ущерб составил 450 тыс. долларов США, и я требую от суда компенсации Аразом нанесенного ущерба".

Очередное судебное заседание назначено на 23 сентября.

Отметим, что событие произошло в 2012 году. По данному вопросу в течение года велось предварительное следствие. Суд один раз вернул дело обратно. А.Эйвазов обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в особо крупных размерах) УК.