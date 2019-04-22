В Азербайджане судья помирил стороны, усадив их на "скамью примирения".

Как сообщает Report, это произошло сегодня в Бакинском апелляционном суде.

Так, в ходе заседания по спорному делу на суде под председательством судьи Исмаила Халилова судебный состав усадил стороны на "скамью примирения". В результаты, стороны пришли к подписанию мирового соглашения.

Решением суда производство было прекращено.

Отметим, что 10 июня 2011 года напротив корпуса с залами для судебных заседаний Бакинского апелляционного суда была установлена символическая "скамья примирения". Целью установки этой скамьи является достижение примирения между сторонами посредством нормализации отношений между людьми.