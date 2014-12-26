В Азербайджане суд вынес оправдательный приговор в отношении задержанного

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Задержанный сотрудниками 24-го отделения полиции Низаминского РУП в качестве подозреваемого Чендиров Турал Сулейман оглу 1985 г.р., обвиняемый по ст. 234.1 (незаконное хранение или приобретение наркотических или психотропных веществ не в целях продажи) УК АР был оправдан во время судебного процесса.

Как сообщает Report, уголовное дело в отношении арестованного было направлено в Низаминский районный суд для завершения. Т.Чендиров был оправдан "за недостаточностью улик".

Отметим, что решение Низаминского районного суда оставлено в силе также Бакинским апелляционным судом и Верховным судом Азербайджанской Республики.