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    В Азербайджане суд принял особое постановление в отношении двух следователей и одного дознавателя

    Уголовное дело возвращено на предварительное следствие

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное судебное заседание по уголовному делу в отношении Наиля Бекирова, Сохбата Бекирова, Аршада Махмудова и Сархана Асадуллаева, обвиняемых в краже. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

    Судья отметил, что в ходе следствия уголовного дела право защиты обвиняемых было грубо нарушено.

    Постановлением суда рассмотрение дела было прекращено и уголовное дело возвращено на предварительное следствие.

    Помимо этого, в ходе судебного следствия принято особое постановление в отношении двух следователей и одного дознавателя, ведущих уголовное дело. 

    Отметим, что задержанные обвиняются в кражах в различных районах Баку. Они обвиняются по ст. 177 (кража) УК.

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