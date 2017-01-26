В Азербайджане суд принял особое постановление в отношении двух следователей и одного дознавателя

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное судебное заседание по уголовному делу в отношении Наиля Бекирова, Сохбата Бекирова, Аршада Махмудова и Сархана Асадуллаева, обвиняемых в краже.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Судья отметил, что в ходе следствия уголовного дела право защиты обвиняемых было грубо нарушено.

Постановлением суда рассмотрение дела было прекращено и уголовное дело возвращено на предварительное следствие.

Помимо этого, в ходе судебного следствия принято особое постановление в отношении двух следователей и одного дознавателя, ведущих уголовное дело.

Отметим, что задержанные обвиняются в кражах в различных районах Баку. Они обвиняются по ст. 177 (кража) УК.