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    В Азербайджане суд оправдал женщину, обвиняемую в мошенничестве

    На процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова был вынесен приговор

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Соны Мамедовой, обвиняемой в мошенничестве.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова был вынесен приговор.

    Приговором суда С.Мамедова была оправдана. 

    Отметим, что С.Мамедова обвинялась в мошенничестве. В ее отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста. 

    С.Мамедова обвинялась по статье 178.3.2 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере).

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