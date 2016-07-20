В Азербайджане суд оправдал женщину, обвиняемую в мошенничестве

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Соны Мамедовой, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова был вынесен приговор.

Приговором суда С.Мамедова была оправдана.

Отметим, что С.Мамедова обвинялась в мошенничестве. В ее отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста.

С.Мамедова обвинялась по статье 178.3.2 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере).