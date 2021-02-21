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В Азербайджане студентка выбросилась в море

В Азербайджане студентка выбросилась в море В городе Сумгайыт произошел суицид.
Происшествия
21 февраля 2021 г. 15:42
В Азербайджане студентка выбросилась в море

В городе Сумгайыт произошел суицид.

Как передает местно бюро Report, происшествие произошло на территории бульвара города.

Студентка IV курса Сумгайытского государственного технического колледжа при Сумгайытском государственном университете, жительница Ярдымлинского района Вюсаля Рагимли, 2001 года рождения покончила с собой, бросившись в море.

По словам очевидцев, девушка несколько раз подходила к берегу моря, но удалялась.

Последний раз подошедшая к берегу В.Рагимли внезапно бросилась в море. Попытки окружающих его людей спасти ее не увенчались успехом.

На место происшествия были вызваны водолазы-спасатели из МЧС. Тело вынули из воды и передали по назначению.

Причина самоубийства погибшей неизвестна. По факту ведется расследование.

Отметим, что В.Рагимли жила в доме дяди в Сумгайыте.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tələbə qız özünü dənizə ataraq intihar edib

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