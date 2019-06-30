В Азербайджане студент стал жертвой ДТП

В Азербайджане студент стал жертвой ДТП

30 июня, 2019 01:31

https://report.az/storage/news/86b590d4af16d6889758a921560c8bde/e1ae7bc6-aaa3-4ff3-bdb1-fc56804e7e9d_292.jpg В Гобустанском районе Азербайджана произошла авария со смертельным исходом. Как передаёт верхнеширванское бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-2106" столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-2107". В результате столкновения пассажир автомобиля "ВАЗ-2106", житель села Тякля Гобустанского района Набиев Мюрвят Захид оглу (2001 года рождения) от полученных травм скончался на месте. Согласно информации, М.Набиев был студентом 2-го курса Азербайджанского государственного университета языков. По факту открыто уголовное дело. Причины инцидента расследуются.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках: Dövlət Dillər Universitetinin tələbəsi Qobustanda baş verən yol qəzasında ölüb

Читайте также