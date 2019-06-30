 Наверх

В Азербайджане студент стал жертвой ДТП

В Азербайджане студент стал жертвой ДТП

В Гобустанском районе Азербайджана произошла авария со смертельным исходом.

Как передаёт верхнеширванское бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-2106" столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-2107".

В результате столкновения пассажир автомобиля "ВАЗ-2106", житель села Тякля Гобустанского района Набиев Мюрвят Захид оглу (2001 года рождения) от полученных травм скончался на месте.

Согласно информации, М.Набиев был студентом 2-го курса Азербайджанского государственного университета языков.

По факту открыто уголовное дело. Причины инцидента расследуются.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi