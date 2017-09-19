В Азербайджане студент получил ножевое ранение во дворе университета - ОБНОВЛЕНО

Лянкяран. 19 сентября. REPORT.AZ/ Пресс-служба Лянкяранского государственного университета распространила сообщение в связи с ножевым ранением студента вуза.

Как сообщили южному бюро Report в пресс-службе, инцидент произошел не во дворе университета, а на улице. Так, между жителем Астаринского района, выпускником по специальности информатика университета Эльчином Бахшиевым и обучающимся на 3 курсе по данной специальности жителем Лянкяранского района Зякой Гамидовым возник конфликт на почве личных отношений. В результате чего Э. Бахшиев нанес З. Гамидову ножевое ранение. А сам скрылся с места происшествия. Потерявший много крови из-за повреждения артериального сосуда З. Гамидов был доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу и прооперирован. Принимаются меры для привлечения к следствию лица, совершившего преступление.

***10:09

В Азербайджане во дворе университета студент получил ножевое ранение.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел во дворе Лянкяранского государственного университета (ЛДУ).

Так, студент 3 курса университета Зяка Гамидов получил ножевое ранение от однокурсника.

Раненый был доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Как сообщили местному бюро Report из больницы, пострадавший потерял много крови, его состояние оценивается как тяжелое.