В Азербайджане среди ВИЧ-инфицированных граждан 5,9% являются наркоманами

В Азербайджане среди инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 52 человека являются потребителями инъекционных наркотиков.

В Азербайджане среди инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 52 человека являются потребителями инъекционных наркотиков.

Об этом сообщили Report в Республиканском центре по борьбе со СПИД-ом.

Это в свою очередь составляет 5,9% от общего числа зараженных ВИЧ в Азербайджане.

В центре также подчеркнули, что в стране наблюдается снижение числа новых случаев заражения ВИЧ среди наркозависимых.

В свою очередь в Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств сообщили, что в январе-августе текущего года МВД направило в Республиканский наркологический центр 57 406 человек на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или иного вида опьянения.

В частности, 1913 человек прошли медицинское освидетельствование для выявления факта употребления наркотиков, 1244 из них оказались потребителями.