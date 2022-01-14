В Азербайджане среди страдающих от почечных заболеваний 53% - мужчины

Для хронических почечных заболеваний нет различий по половому признаку. В Азербайджане эта болезнь встречается примерно у 53% мужчин.

Для хронических почечных заболеваний нет различий по половому признаку. В Азербайджане эта болезнь встречается примерно у 53% мужчин.

Как передает Report, об этом директор Республиканской клинической урологической больницы им. Академика М.Дж.Джавадзаде Фариз Бабаев, говоря о хронической почечной недостаточности.

По его словам, это связано с тем, что мужчины подвержены внешним воздействиям, простуде, воспалительным процессам из-за более активного образа жизни.

"Статистика хронических почечных заболеваний рассчитывается с учетом одного миллиона населения. Среди развитых стран, в таких странах, как Япония, Германия на 1 миллион населения приходится 1000-1200, даже 1800 больных с почечной недостаточностью. В Азербайджане этот показатель варьируется в пределах 560-600 человек. Около 40-45 процентов этих пациентов проходят лечение с помощью гемодиализа, если консервативное лечение не дает эффекта", - подчеркнул директор.