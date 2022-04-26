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В Азербайджане спортсмены отравились едой в олимпийском комплексе

В Азербайджане спортсмены отравились едой в олимпийском комплексе В Азербайджане 15 спортсменов отравились едой в олимпийском комплексе.
Происшествия
26 апреля 2022 г. 09:58
В Азербайджане спортсмены отравились едой в олимпийском комплексе

В Азербайджане 15 спортсменов отравились едой в олимпийском комплексе.

Об этом Report сообщили в Гёйгёльской районной прокуратуре.

25 апреля около 12:00 в районную прокуратуру поступила информация, что в Гёйгёльскую центральную районную больницу обратились 15 человек с диагнозом пищевое отравление неутонченной этиологии.

В ходе разбирательств было выявлено, что 15 молодых спортсменов из различных регионов, проходящих учебно-тренировочные сборы в Гёйгёльском районном олимпийском комплексе с целью подготовки к чемпионату Азербайджана по дзюдо, обратились в указанную дату в больницу с тошнотой, температурой и рвотой. После оказания спортсменам первой медицинской помощи их отпустили домой.

Для установления причин отравления были изъяты соответствующие образцы и направлены на лабораторное исследование.

По факту в Гёйгёльской районной прокуратуре проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Olimpiya Kompleksində 15 idmançı zəhərlənib

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