В Азербайджане спасли запертых в квартире в беспомощном состоянии трех малолетних детей

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Согласно информации, поступившей на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, в городе Сумгайыт за запертой дверью в беспомощном состоянии находился малолетний ребенок.

Как передает Report co ссылкой на официальный сайт МЧС, к месту происшествия были направлены спасательные силы. Они вскрыли дверь с помощью специальных средств и оборудования. Дети, оставшиеся в квартире без присмотра, были переданы соответствующим органам.

Два аналогичных случая были зарегистрированы в Хатаинском районе города Баку и Мингечауре. В обоих случаях запертые в квартире в беспомощном состоянии малолетние дети были спасены.