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В Азербайджане создается рабочая группа из представителей МВД и банков для борьбы с киберпреступностью

В Азербайджане создается рабочая группа из представителей МВД и банков для борьбы с киберпреступностью В Азербайджане будет сформирована специальная рабочая группа по борьбе с киберпреступностью, в состав которой войдут сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД и местных банков.
Происшествия
19 июля 2024 г. 11:43
В Азербайджане создается рабочая группа из представителей МВД и банков для борьбы с киберпреступностью

В Азербайджане будет сформирована специальная рабочая группа по борьбе с киберпреступностью, в состав которой войдут сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД и местных банков.

Как сообщили Report в МВД, соответствующее решение было принято на рабочей встрече, организованной совместно Главным управлением, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана.

Рабочая группа создается в целях совместной борьбы с киберкражами, оперативного реагирования на инциденты и проведения превентивных мероприятий.

Выступающие на встрече говорили о важности укрепления взаимного сотрудничества между правоохранительными органами, банковскими и финансовыми организациями в целях своевременного предотвращения киберкраж и кибермошенничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKibercinayətkarlığa qarşı DİN və bankların nümayəndələrindən ibarət işçi qrup yaradılıb

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