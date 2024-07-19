В Азербайджане создается рабочая группа из представителей МВД и банков для борьбы с киберпреступностью

В Азербайджане будет сформирована специальная рабочая группа по борьбе с киберпреступностью, в состав которой войдут сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД и местных банков.

В Азербайджане будет сформирована специальная рабочая группа по борьбе с киберпреступностью, в состав которой войдут сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД и местных банков.

Как сообщили Report в МВД, соответствующее решение было принято на рабочей встрече, организованной совместно Главным управлением, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана.

Рабочая группа создается в целях совместной борьбы с киберкражами, оперативного реагирования на инциденты и проведения превентивных мероприятий.

Выступающие на встрече говорили о важности укрепления взаимного сотрудничества между правоохранительными органами, банковскими и финансовыми организациями в целях своевременного предотвращения киберкраж и кибермошенничества.