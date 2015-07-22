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    ​В Азербайджане 19-летняя жительница Барды совершила суицид

    По данному факту открыто уголовное дело, ведется расследование

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошел суицид. Как сообщает Report, в селе Саатлы 19-летняя Джаббарова Айтадж Афган гызы совершила самоубийство, выстрелив в себя из огнестрельного оружия.

    А.Джаббарова создала семью два месяца назад. Отмечается, что инцидент произошел на почве семейного конфликта.

    По данному факту Бардинской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного Кодекса, ведется расследование. 

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