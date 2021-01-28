В Азербайджане совершено вооруженное нападение на сотрудников министерства

Неизвестный открыл огонь из охотничьего ружья

27 января в Лянкяранскую районную прокуратуру поступила информация о вооруженном нападении на егерей и инспектора по охране Гызылагаджского национального парка.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В ходе разбирательств было установлено, что 27 января 2021 года около 23:00 неизвестный открыл огонь из охотничьего ружья и ранил исполнявших служебные обязанности егерей Гызылагаджского национального парка Захира Баширова, Джейхуна Мустафаева и инспектора по охране Натика Рзазаде, совершавших обход парка для выявления браконьеров.

По факту в прокуратуре Лянкяранского района возбуждено уголовное дело по статье 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.

На месте происшествия проведен осмотр, назначены соответствующие экспертизы, опрошены свидетели, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия по определению круга виновных и привлечения их к ответственности.