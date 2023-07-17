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Крупная компания в​​​​​ Азербайджане подверглась кибератаке

Крупная компания в​​​​​ Азербайджане подверглась кибератаке В Азербайджане задержаны члены банды, требовавшие 60 тыс. манатов после совершения кибератаки на сеть и серверы данных одной из крупных компаний в пищевой отрасли.
Происшествия
17 июля 2023 г. 14:45
Крупная компания в​​​​​ Азербайджане подверглась кибератаке

В Азербайджане задержаны члены банды, требовавшие 60 тыс. манатов после совершения кибератаки на сеть и серверы данных одной из крупных компаний в пищевой отрасли.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что зашифрованные данные лиц, осуществивших кибератаку, были тщательно проанализированы сотрудниками полиции и с помощью специального программного обеспечения установлены их координаты и личности.

В результате оперативно-технических мероприятий были задержаны члены банды, совершившей преступление, Мурад Рзаев, Ибрагим Алескеров и Эльвин Алимамедов, которые, используя специальные алгоритмы и методы социальной инженерии, получили удаленный доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, находящейся на серверах компании, и продавали полученную информацию за 60 тыс. манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 271.2.2 (неправомерный доступ к компьютерной системе, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и 272.2.2 (неправомерное завладение компьютерной информацией, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК АР, в отношении названных лиц избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda iri qida şirkətinə kiberhücum edilib, 60 min manat tələb olunub

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