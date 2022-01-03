О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане сотрудники полиции прививаются бустерной дозой вакцины

В Азербайджане сотрудники полиции прививаются бустерной дозой вакцины "В Азербайджане сотрудникам полиции вводится бустерная доза".
Происшествия
3 января 2022 г. 12:40
В Азербайджане сотрудники полиции прививаются бустерной дозой вакцины

"В Азербайджане сотрудникам полиции вводится бустерная доза".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что с февраля минувшего года ведется вакцинация полицейских против вируса COVID-19: "В первую очередь в непосредственно подведомственном медуправлению МВД Республиканском госпитале им.А.Н.Гейдарова, поликлиниках №1 и 2 начался процесс вакцинации сотрудников полиции, служащих в Баку. Затем по поручению руководства МВД, в районных полицейских управлениях и отделах, воинских частях Внутренних войск в Баку и регионах медицинскими бригадами проводилась вакцинация.

В настоящее время также вводятся первая, вторая и бустерная дозы вакцины", - отметили в МВД.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda polis əməkdaşlarına buster doza vurulur

Самое важное

МВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
ФотоМВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
3 января 2022 г. 13:22
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
3 января 2022 г. 10:09
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащих 
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащих 
2 января 2022 г. 21:06
Сержант ГПС расстрелял старшего лейтенанта и двух прапорщиков
Сержант ГПС расстрелял старшего лейтенанта и двух прапорщиков
2 января 2022 г. 20:45
Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь
Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь
1 января 2022 г. 00:56
Ильхам Алиев объявил 2022 год Годом Шуши
Ильхам Алиев объявил 2022 год "Годом Шуши"
1 января 2022 г. 00:07
Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанского народу
Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанского народу
1 января 2022 г. 00:02
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
31 декабря 2021 г. 22:34
На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей
На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей
31 декабря 2021 г. 17:22
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
31 декабря 2021 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi