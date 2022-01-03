В Азербайджане сотрудники полиции прививаются бустерной дозой вакцины

"В Азербайджане сотрудникам полиции вводится бустерная доза".

"В Азербайджане сотрудникам полиции вводится бустерная доза".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что с февраля минувшего года ведется вакцинация полицейских против вируса COVID-19: "В первую очередь в непосредственно подведомственном медуправлению МВД Республиканском госпитале им.А.Н.Гейдарова, поликлиниках №1 и 2 начался процесс вакцинации сотрудников полиции, служащих в Баку. Затем по поручению руководства МВД, в районных полицейских управлениях и отделах, воинских частях Внутренних войск в Баку и регионах медицинскими бригадами проводилась вакцинация.

В настоящее время также вводятся первая, вторая и бустерная дозы вакцины", - отметили в МВД.