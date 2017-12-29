В Азербайджане сотрудник банка задержан за попытку украсть 425 000 долларов клиентов - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Баку должностное лицо банка задержали за присвоение денег клиентов.

Как сообщает Report, главный эксперт Bank of Baku Эльдар Исмаилов задержан сотрудниками Наримановского РУП.

По информации, Э. Исмаилов подозревается в обналичивании путем перевода на свой счет 425 000 долларов клиентов.

Расследования по факту продолжаются.

В заявлении Report в департаменте рекламы и связей с общественностью Bank of Baku факт подтвердили. Однако они отметили, что у них нет сотрудника по имени Эльдар Исмаилов. В структуре сказали, что в Bank of Baku нет такого лица: "Один из сотрудников банка, имя которого не разглашается из-за следственной тайны, злоупотребив должностными полномочиями, пытался совершить преступление. Однако банку удалось разоблачить его и предотвратить попытку преступления. На данный момент полиция проводит следственные мероприятия".