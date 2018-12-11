В Азербайджане состоялся суд над армянским диверсантом

Гянджа. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Гянджинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу армянского диверсанта Карена Армени Казаряна.

Как сообщает западное бюро Report, процесс под председательством судьи Керамета Алиева был закрытым.

Очередное судебное заседание назначено на 18 декабря.

Отметим, что армянский диверсант Карен Армени Казарян обвиняется по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики:

"Преступления против жизни и здоровья" (120-143) - 120.2.12; 120.2.7; 120.2.11; 120.2.5; 120.2.1;

"Преступления в сфере экономической деятельности" (190-213) - 206.3.2;

"Преступления против общественной безопасности" (214-233) - 214.2.1; 228.1; 214-3.1; 214.2.3;

"Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства" (274-285) - 282.1; 276;

"Преступления против порядка управления" (315-326) - 318.2.