В Азербайджане состоится международная конференция LAW & CLIMATE

Союз судей Азербайджана перед COP29 проведет международную конференцию LAW CLIMATE.

Союз судей Азербайджана перед COP29 проведет международную конференцию LAW & CLIMATE.

Об этом Report сообщили в Союзе.

Целью мероприятия является привлечение внимание юридического сообщества к происходящим в мире процессам, связанным с изменением климата, повышение осведомленности о существующих международных и национальных нормативно-правовых инструментах в данной сфере.

На конференции с участием экспертов, ученых и юристов будет обсужден ряд вопросов по изменению климата и его правовому регулированию.