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В Азербайджане состоится международная конференция LAW & CLIMATE

В Азербайджане состоится международная конференция LAW & CLIMATE Союз судей Азербайджана перед COP29 проведет международную конференцию LAW CLIMATE.
Происшествия
19 июля 2024 г. 12:10
В Азербайджане состоится международная конференция LAW & CLIMATE

Союз судей Азербайджана перед COP29 проведет международную конференцию LAW & CLIMATE.

Об этом Report сообщили в Союзе.

Целью мероприятия является привлечение внимание юридического сообщества к происходящим в мире процессам, связанным с изменением климата, повышение осведомленности о существующих международных и национальных нормативно-правовых инструментах в данной сфере.

На конференции с участием экспертов, ученых и юристов будет обсужден ряд вопросов по изменению климата и его правовому регулированию.

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Версия на английском языке Azerbaijan to host int’l conference titled ‘LAW & CLIMATE’
Версия на азербайджанском языке "LAW & CLİMATE” adlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək

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