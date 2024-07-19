В Азербайджане состоится международная конференция LAW & CLIMATE

Союз судей Азербайджана перед COP29 проведет международную конференцию LAW & CLIMATE.
Об этом Report сообщили в Союзе.
Целью мероприятия является привлечение внимание юридического сообщества к происходящим в мире процессам, связанным с изменением климата, повышение осведомленности о существующих международных и национальных нормативно-правовых инструментах в данной сфере.
На конференции с участием экспертов, ученых и юристов будет обсужден ряд вопросов по изменению климата и его правовому регулированию.