В Азербайджане сократилось число "пьяных" преступлений

В Азербайджане в прошлом году было зарегистрировано 168 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает Report, информация приведена в сборнике Государственного комитета статистики "Правонарушения в Азербайджане".

Согласно данным, число подобных преступлений в 2023 году достигало 193, что свидетельствует о положительной динамике снижения.

Из общего числа преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии, 18 относятся к категории тяжких и особо тяжких, 5 случаев — умышленные убийства и покушения на убийство, 20 — хулиганские действия, 9 — дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом.