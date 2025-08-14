О нас

В Азербайджане сократилось число "пьяных" преступлений

Происшествия
14 августа 2025 г. 10:09
В Азербайджане сократилось число пьяных преступлений

В Азербайджане в прошлом году было зарегистрировано 168 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает Report, информация приведена в сборнике Государственного комитета статистики "Правонарушения в Азербайджане".

Согласно данным, число подобных преступлений в 2023 году достигало 193, что свидетельствует о положительной динамике снижения.

Из общего числа преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии, 18 относятся к категории тяжких и особо тяжких, 5 случаев — умышленные убийства и покушения на убийство, 20 — хулиганские действия, 9 — дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом.

Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda sərxoş vəziyyətdə törədilmiş cinayətlərin sayı məlum olub

