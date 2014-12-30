​В Азербайджане сокращен срок полномочий судей, избираемых впервые

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане сокращен срок полномочий судей, избранных на эту должность в первый раз.

Как сообщает Report, в связи с этим внесены изменения в статью 96 закона "О судах и судьях". Согласно внесенным поправкам, срок полномочий судей, назначаемых на эту должность в первый раз, будет сокращен до трех лет. В настоящее время этот срок составляет 5 лет. Другая поправка касается возраста судей. Таким образом, возрастной ценз для судей Верховного суда составляет 68 лет, а для остальных категорий судей - 66 лет. В настоящее время возрастной предел для всех судей составляет 65 лет.

После обсуждений поправки были приняты парламентом.