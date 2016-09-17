В Азербайджане сотрудник полиции скончался в результате ДТП

Гёйчай. 17 сентября. REPORT.AZ/ В Гёйчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел утром на 207-ом км автомагистрали Баку-Газах.

Житель Исмаиллинского района Асиман Мустафаев на служебном автомобиле марки Fiat-Doblo, двигаясь в направлении Гёйчайского района, потерял управление и опрокинул автомобиль. В результате аварии он скончался на месте.

Отметим, что А.Мустафаев являлся оперуполномоченным Гёйчайского районного отделения полиции.

По данному факту ведется расследование.