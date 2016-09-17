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    В Азербайджане сотрудник полиции скончался в результате ДТП

    По данному факту ведется расследование

    Гёйчай. 17 сентября. REPORT.AZ/ В Гёйчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел утром на 207-ом км автомагистрали Баку-Газах.

    Житель Исмаиллинского района Асиман Мустафаев на служебном автомобиле марки Fiat-Doblo, двигаясь в направлении Гёйчайского района, потерял управление и опрокинул автомобиль. В результате аварии он скончался на месте.

    Отметим, что А.Мустафаев являлся оперуполномоченным Гёйчайского районного отделения полиции.

    По данному факту ведется расследование. 

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