В Азербайджане снизилось количество преступлений в военной сфере

За шесть месяцев этого года количество зафиксированных преступлений снизилось на 28,2%, преступлений против военной службы - на 25,2%, а невоенных преступлений - на 31,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорилось на расширенном заседании коллегии в Военной прокуратуре.

За отчетный период количество зарегистрированных умышленных убийств снизилось на 75% в годовом сравнении, доведения до самоубийства - на 80%, нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности - на 3,2%, насильственных действий в отношении подчиненного - на 23,2%, уклонения от военной службы - на 31,4%, нарушений правил вождения и эксплуатации машин - на 90,9%, хищения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств или вымогательства их путем угроз - на 33,3%, получения и дачи взятки - на 58,6%.