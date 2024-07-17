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В Азербайджане снизилось количество преступлений в военной сфере

В Азербайджане снизилось количество преступлений в военной сфере
Происшествия
17 июля 2024 г. 18:11
В Азербайджане снизилось количество преступлений в военной сфере

За шесть месяцев этого года количество зафиксированных преступлений снизилось на 28,2%, преступлений против военной службы - на 25,2%, а невоенных преступлений - на 31,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорилось на расширенном заседании коллегии в Военной прокуратуре.

За отчетный период количество зарегистрированных умышленных убийств снизилось на 75% в годовом сравнении, доведения до самоубийства - на 80%, нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности - на 3,2%, насильственных действий в отношении подчиненного - на 23,2%, уклонения от военной службы - на 31,4%, нарушений правил вождения и эксплуатации машин - на 90,9%, хищения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств или вымогательства их путем угроз - на 33,3%, получения и дачи взятки - на 58,6%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hərbi sahədə cinayətlər azalıb

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