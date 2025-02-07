В Азербайджане снизилось число преступлений, связанных со злоупотреблением служебными полномочиями в армии

В Азербайджане в январе зафиксировано снижение числа преступлений, связанных со злоупотреблением служебными полномочиями в вооруженных силах.

Как сообщает Report, по данным руководителя пресс-службы Военной прокуратуры Фирада Алиева, все зарегистрированные преступления в этой сфере были раскрыты.

По его словам, по сравнению с январем 2024 года, число преступлений, связанных с превышением служебных полномочий, сократилось на 77,8%, а случаев взяточничества — на 31,6%.

"Благодаря взаимодействию Военной прокуратуры с Министерством обороны, Государственной погранслужбой и другими военными структурами, в январе не было зафиксировано случаев дезертирства, нарушения правил обращения с оружием, умышленного убийства и причинения тяжких телесных повреждений", - сказал Алиев.