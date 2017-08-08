В Азербайджане скончался заслуженный инженер

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Скончался главный инженер Института Azdövsutəslayihə ОАО "Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство", заслуженный инженер Юсиф Газиев.

Как сообщает Report, Ю. Газиев с 2008 года и до кончины занимал должность главного инженера института Azdövsutəslayihə.

Отметим, что Газиев Юсиф Джабраил оглу в 2013 году распоряжением президента Ильхама Алиева за эффективную деятельность в сфере мелиорации и проектирования водных объектов Азербайджана был удостоен звания "Заслуженный инженер".