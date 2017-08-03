В Азербайджане скончался попавший в аварию чиновник

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Председатель отдела скончался после полутора месяцев, проведенных в больнице

Дашкесан. 3 августа. REPORT.AZ/ Скончался председатель Дашкесанского районного отдела Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ).

Как сообщает западное бюро Report, сегодня от полученных травм скончался Фируддин Али оглу Джафарли 1956 г.р. попавший в автомобильную аварию 18 июня на автомобиле марки Hyundai на автомагистрали Гянджа-Дашкесан.

Напомним, что автомобиль, управляемый Ф. Джафарли, столкнулся со служебным автомобилем марки "Нива" председателя Дашкесанской районной организации Партии Ени Азербайджан (ПЕА) Мейданали Йолчуева. Причиной аварии послужил инфаркт до этого перенесшего операцию на сердце Ф. Джафарли за рулем автомобиля.

По факту ведется расследование.