В Азербайджане скончался бывший ректор

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Скончался бывший ректор Национальной академии авиации Азербайджана, профессор Ильяс Муса оглу Алиев.

Как сообщает Report, он скончался в возрасте 74 лет.

В последние годы И. Алиев работал заведующим кафедрой Транспорта и прикладной механики университета "Тефеккюр".

Отметим, что И. Алиев родился 1 июня 1943 года в Джамбульской области Республики Казахстан. В 1959 году окончил среднюю школу. В 1962-1971 гг. получал образование в Рижской специальной школе гражданской авиации министерства гражданской авиации СССР, а затем в Высшей морской школе в Одессе. В 1983 году получил ученую степень кандидата технических наук. С 1993 года доктор физико-математических наук. В 1971-1978 гг. работал в Институте физики Академии наук Азербайджанской Республики, руководителем инженерной группы, заведующим лабораторией и завотделом в "Научно-производственном объединение космических исследований". Более четырех лет проработал директором на опытно-экспериментальном заводе, затем три года работал директором специального конструкторского технологического бюро "Научно-производственного объединения космических исследований".

В 1985-1992 гг. работал директором "Научно-производственного объединения космических исследований", директором и заместителем генерального директора по делам производства опытно-экспериментального завода, главным инженером "Научно-производственного объединения космических исследований". В 1992-1996 гг. был ректором Национальной академии авиации Азербайджана.

С 2000 года работал заведующим кафедрой и деканом факультета в университете "Тефеккюр".

Является автором 7 патентов и 8 изобретений, более 70 научных статей.