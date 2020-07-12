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В Азербайджане скончалась мать и супруга экс-министра

В Азербайджане скончалась мать и супруга экс-министра Экс-министр труда и социальной защиты населения, руководитель «Группы компаний Импротекс» Физули Алекперов понес тяжелую утрату.
Происшествия
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12 июля 2020 г. 21:46
В Азербайджане скончалась мать и супруга экс-министра

Экс-министр труда и социальной защиты населения, руководитель «Группы компаний Импротекс» Физули Алекперов понес тяжелую утрату.

Как передает Report, об этом сообщили члены семьи экс-министра.

Мать экс-министра Ругия Алекперова и его супруга Ирада Алекперова скончались.

«Ругия и Ирада Алекперовы скончались не от коронавируса. Р.Алекперова была пожилой женщиной. А Ирада ханум ранее заразилась COVID-19, но выздоровела. Однако после выздоровления перенесла инсульт и поэтому врачи не смогли спасти ее жизнь», - сказали члены семьи.

Отметим, что Ф.Алекперов служил на должности министра труда и социальной защиты населения ы 2006-2013 годах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sabiq nazirin anası və həyat yoldaşı vəfat edib

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