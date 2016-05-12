В Азербайджане скончалась 36-летняя судья

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Скончалась судья Ясамальского районного суда Матанет Гасымова.

Об этом Report сообщили в суде.

Согласно информации, 36-летняя судья умерла после продолжительной болезни.

Отметим, что Гасымова Матанет Эйнулла гызы родилась в 1980 году. В 2002 году окончила юридический факультет Бакинского государственного университета. Работала на различных должностях в Бинагадинском районном суде, Верховном суде, ОАО Xətai Tikinti Mexanizasiya, Хазарском районном суде. С 2013 году работала судьей в Ясамальском районном суде.