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    В Азербайджане скончалась 36-летняя судья

    Матанет Гасымова умерла после продолжительной болезни

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Скончалась судья Ясамальского районного суда Матанет Гасымова.

    Об этом Report сообщили в  суде. 

    Согласно информации, 36-летняя судья умерла после продолжительной  болезни.

    Отметим, что Гасымова Матанет Эйнулла гызы родилась в 1980 году. В 2002 году окончила юридический факультет Бакинского государственного университета. Работала на различных должностях в Бинагадинском районном суде, Верховном суде, ОАО Xətai Tikinti Mexanizasiya, Хазарском районном суде. С 2013 году работала судьей в Ясамальском районном суде. 

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