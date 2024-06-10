В Азербайджане сгорел 110-летний ретро-автомобиль

В Азербайджане сгорел самый старый автомобиль, участвующий в ралли "Пекин-Париж", "American LaFrance Type 10" 1914 года выпуска.
Об этом сообщили Report в Азербайджанской автомобильной федерации.
Автомобиль, направлявшийся сегодня утром из Баку в Грузию, загорелся на выезде из столицы по техническим причинам.
Владельцем автомобиля является руководитель проекта, глава клуба Hero-Ero Томас де Варгас Мачука (Thomas de Vargas Machuca).
Другие уникальные ретро-автомобили, участвующие в авторалли Пекин-Париж, в настоящее время выставлены в селе Мейсари Шамахинского района.
Отметим, при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана, автомобильной федерации и Операционной компании "Бакинское городское кольцо" Азербайджан впервые принимает участников одного из самых захватывающих соревнований в мире - ралли "Пекин-Париж".