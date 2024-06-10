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В Азербайджане сгорел 110-летний ретро-автомобиль

В Азербайджане сгорел 110-летний ретро-автомобиль В Азербайджане сгорел самый старый автомобиль автомобильного ралли "Пекин-Париж" – "American LaFrance Type 10" 1914 года выпуска.
Происшествия
10 июня 2024 г. 14:18
В Азербайджане сгорел 110-летний ретро-автомобиль

В Азербайджане сгорел самый старый автомобиль, участвующий в ралли "Пекин-Париж", "American LaFrance Type 10" 1914 года выпуска.

Об этом сообщили Report в Азербайджанской автомобильной федерации.

Автомобиль, направлявшийся сегодня утром из Баку в Грузию, загорелся на выезде из столицы по техническим причинам.

Владельцем автомобиля является руководитель проекта, глава клуба Hero-Ero Томас де Варгас Мачука (Thomas de Vargas Machuca).

Другие уникальные ретро-автомобили, участвующие в авторалли Пекин-Париж, в настоящее время выставлены в селе Мейсари Шамахинского района.

Отметим, при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана, автомобильной федерации и Операционной компании "Бакинское городское кольцо" Азербайджан впервые принимает участников одного из самых захватывающих соревнований в мире - ралли "Пекин-Париж".

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Версия на английском языке Фото110-year-old retro car burns down in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda 110 yaşlı retro avtomobil yanıb

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