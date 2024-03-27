В Азербайджане с начала года зарегистрировано более 2 тыс. подземных толчков

За первые три месяца 2024 года в Азербайджане было зарегистрировано более 2000 подземных толчков.

За первые три месяца 2024 года в Азербайджане было зарегистрировано более 2000 подземных толчков.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли.

Етирмишли отметил, что общественность также была проинформирована о толчках магнитудой 3 и выше.

"Число подземных толчков растет. Однако сейсмическая активность в стране сейчас находится на фоновом уровне. Фиксируются толчки с небольшой магнитудой. Вероятности разрушительного землетрясения нет", - сказал он.