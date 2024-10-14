В Азербайджане с начала года возбуждено 56 уголовных дел по фактам уклонения от воинской службы

В Азербайджане с начала года возбуждено 56 уголовных дел по фактам уклонения от воинской службы

В период с января по октябрь текущего года в Азербайджане возбуждено 56 уголовных дел, связанных с уклонением от воинской службы.

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В период с января по октябрь текущего года в Азербайджане возбуждено 56 уголовных дел, связанных с уклонением от воинской службы. Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. В ведомстве заявили, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было проведено расследование по 29 материалам, поступившим из Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, а также 33-м обращениям от граждан по фактам нарушения требований законодательства в указанной сфере. По 8 из них возбуждено уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса АР, ведется предварительное следствие, расследования по остальным материалам продолжаются. За указанный период в подведомственных районных (городских) прокуратурах были проведены расследования по делам об уклонении от призыва на военную службу, в результате которых возбуждено 56 уголовных дел, а 448 человек направлены в Госслужбу для отправки на воинскую службу. Подпишитесь на наш Telegram канал